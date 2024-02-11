Почти по всей Украине дожди, но плюсовая температура: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня днем в Украине ожидается мелкий дождь. Без существенных осадков только в южных и центральных областях. На востоке и на севере возможен мокрый снег.

На большей части территории ночью и утром туман, на севере и востоке гололедица. Ветер южный и юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем в большинстве областей будет +7 +12 градусов, в северных и восточных областях +3 +8, а на юге и Закарпатье до +16.

Ночью столбики термометров покажут +1 +6 градусов, а на юге и Украины до +9. В восточных и северо-восточных областях ночью ожидаются около нуля.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет облачно, прогнозируется небольшой дождь. На дорогах местами гололедица, возможен туман.

Столбики термометров днем в Киеве покажут +5 градусов, а ночью +1 +3 градуса.