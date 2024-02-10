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В Закарпатской области повреждена газовая труба: без отопления более тысячи домов

Закарпатье, Суббота 10 февраля 2024 14:44
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В Закарпатской области повреждена газовая труба: без отопления более тысячи домов Фото: в Закарпатской области повреждена газовая труба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Закарпатской области дерево повредило газовую трубу высокого давления. Без газоснабжения остались более тысячи домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Закарпатской ОВА Виктора Мыкыту в Telegram.

Инцидент произошел в селе Терново Тячевского района. Там повреждена газовая труба высокого давления Ф-219.

От газоснабжения полностью отключены села Вышоватый, Добрянское, Ольховцы и частично Нересница. В общей сложности без газа остались 1058 домов, детсад и две пекарни.

Также в Закарпатской области из-за непогоды поднялся уровень воды в реках. Поэтому были подтоплены дороги и сельскохозяйственные угодья.

Погода в Украине сегодня

По прогнозам синоптиков, сегодня днем в Украине, кроме юга, ожидается дождь, а на Закарпатье и в Карпатах возможны сильные осадки.

Синоптики предупреждают об гололедице на дорогах, местами налипания мокрого снега. Ветер южных направлений, 7-12 м/с.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале.

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