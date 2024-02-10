В Закарпатской области повреждена газовая труба: без отопления более тысячи домов
В Закарпатской области дерево повредило газовую трубу высокого давления. Без газоснабжения остались более тысячи домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Закарпатской ОВА Виктора Мыкыту в Telegram.
Инцидент произошел в селе Терново Тячевского района. Там повреждена газовая труба высокого давления Ф-219.
От газоснабжения полностью отключены села Вышоватый, Добрянское, Ольховцы и частично Нересница. В общей сложности без газа остались 1058 домов, детсад и две пекарни.
Также в Закарпатской области из-за непогоды поднялся уровень воды в реках. Поэтому были подтоплены дороги и сельскохозяйственные угодья.
Погода в Украине сегодня
По прогнозам синоптиков, сегодня днем в Украине, кроме юга, ожидается дождь, а на Закарпатье и в Карпатах возможны сильные осадки.
Синоптики предупреждают об гололедице на дорогах, местами налипания мокрого снега. Ветер южных направлений, 7-12 м/с.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале.
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