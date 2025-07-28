Почти все, у кого есть отсрочка, могут выезжать за границу, – юрист

Кто из мужчин может выезжать за границу во время войны

Кроме мужчин до 18 лет и старше 60 лет, за границу могут также выезжать большинство из тех, кто имеет право на отсрочку. Единственное – отличаются документы, которые надо подготовить для пересечения границы, говорит Мария Ганина.

В частности, выезжать могут:

мужчины с группой инвалидности;

те, кто сопровождает одного из родителей, который имеет 1 или 2 группу инвалидности;

те, кто имеет на содержании троих несовершеннолетних детей;

родители, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью;

а также другие категории.

В выезде за границу в каждой ситуации есть своя специфика и особенности, говорит Мария Ганина.

"Например, если у человека есть группа инвалидности, то он может выезжать, но если среди документов он подготовит пенсионное удостоверение по инвалидности. Только по справке МСЭК об инвалидности он выезжать не может. То есть для самой отсрочки справка МСЭК об инвалидности подходит, для выезда за границу – нет. Но в целом большинство оснований выезда за границу на самом деле совпадают с теми основаниями для отсрочки, которые есть у человека. Но не все", – говорит она.

Например, те, кто получает первое высшее образование, может получить право на отсрочку. Но за границу выехать ему не разрешается.

"Те, кто учится, не подлежат мобилизации. Но за границу они выезжать не могут. В правилах пересечения границы в этом законе указано, кто может выезжать за границу во время военного положения. Советую всегда читать официальные документы, где четко указан перечень и требования для выезда или невыезда", – отмечает Мария Ганина.

Где проверить, можете ли вы выезжать

Список категорий мужчин от 18 до 60 лет, которые могут законно выезжать за границу во время военного положения, указанный в Постановлении №57 Кабинета министров. Там же можно ознакомиться с тем, какие именно документы нужны для выезда мужчин каждой из категорий.

Что нужно для выезда за границу в отпуск при брони

"То, что касается забронированных – действительно, они могут выезжать за границу не только по рабочим заданиям и командировкам, но и в отпуск. Но для этого надо подготовить отдельный пакет документов", – замечает собеседница.

Для этого нужны:

Разрешение руководителя на выезд с его подписью и с печатью организации, где человек работает;

Приказ на отпуск;

Справка о месте работы;

Основной документ, который подтверждает его бронирование;

Должны быть четко указаны даты, в период которых военнообязанный покидает страну и когда он вернется обратно;

Должна быть указана страна, в которую он едет.

Выпустят ли из страны, если есть все документы?

"Если весь этот полный перечень документов есть, действительно, забронированный может выехать в отпуск за границу. Впрочем, неоднократно мы в практике сталкивались с отказами – правомерными, неправомерными. И часто бывает такое, что с одним и тем же списком документов на одном пропускном пункте не выпускают, а на другом – выпускают без проблем. Такие истории тоже не единичны", – отмечает юрист.

Также всегда можно уточнить, является ли основанием для выезда та или иная ситуация или нет, а также какие именно документы для этого нужны, подскажут на горячей линии Государственной пограничной службы Украины по номеру 1598, советует Мария Ганина.

По этому номеру предоставляют консультации и помощь по вопросам, связанным с пересечением границы, службой в пограничных войсках, и другими вопросами, входящими в компетенцию пограничной службы. Звонки бесплатные с мобильных и со стационарных номеров Украины.