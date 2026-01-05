Почти треть боев - на Покровском направлении: Генштаб обновил данные с фронта

Россияне обстреливали из артиллерии приграничные населенные пункты, в частности, пострадали Рыжевка, Будки, Бессаловка, Старая Гута Сумской области; Хреновка Черниговской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях РФ осуществила 31 обстрел, в том числе два - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксирована одна атака россиян в районе Волчанска.

На Купянском направлении оккупанты дважды пытались штурмовать в сторону Куриловки и Купянска.

На Лиманском направлении россияне атаковали восемь раз вблизи Надежды, Заречного и в направлениях населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман. До сих пор продолжается один бой.

На Славянском направлении Силы обороны отбили две атаки РФ вблизи Закитного. Один бой продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении украинские защитники отбили 12 наступлений оккупантов в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Константиновки, Берестка и Софиевки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении оккупанты совершили 27 штурмов в районах населенных пунктов Красный Лиман, Сухецкое, Затышок, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Гришино, Ивановка. Сейчас уже отбито 20 вражеских атак.

На Александровском направлении враг пять раз атаковал в районах населенных пунктов Вишневое и Злагода.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 16 атак оккупантов в районах Успеновки, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук. Зализничное и Рождественка подверглись авиационным ударам управляемыми авиабомбами. До сих пор продолжаются еще пять боестолкновений.

На Ореховском направлении в течение суток наступательных действий РФ не зафиксировано.

На Приднепровском направлении россияне совершили одну атаку в районе Антоновского моста.