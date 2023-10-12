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Почти тысяча оккупантов, более 100 танков, ББМ и артсистем. Генштаб обновил потери РФ

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 12 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 12 октября, составили 990 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 284890 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 118 единиц танков, ББМ и артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 284890 (+990) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4905 (+42) ед,
  • боевых бронированных машин - 9264 (+44) ед,
  • артиллерийских систем - 6763 (+32) ед,
  • РСЗО - 811 (+2) ед,
  • средства ПВО - 545 ед,
  • самолетов - 316 ед,
  • вертолетов - 316 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5247 (+21),
  • крылатые ракеты - 1531 (+1) ед,
  • корабли /катера - 20 ед,
  • подводные лодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9170 (+25) ед,
  • специальная техника - 966 (+1).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступают на Мелитопольском направлении и Бахмутском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах. В частности, как пишут в Институте изучения войны, ВСУ продолжили контрнаступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области и продвинулись на обоих участках фронта.

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Война в Украине