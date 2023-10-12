Почти тысяча оккупантов, более 100 танков, ББМ и артсистем. Генштаб обновил потери РФ

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 12 октября, составили 990 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 284890 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 118 единиц танков, ББМ и артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступают на Мелитопольском направлении и Бахмутском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах. В частности, как пишут в Институте изучения войны, ВСУ продолжили контрнаступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области и продвинулись на обоих участках фронта.
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