Почти половина всех атак на двух направлениях. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Зато Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Всего, по данным военных, с начала суток произошло 72 боевых столкновения.
"От циничных обстрелов с территории Российской Федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности Бачевск и Порозок Сумской области; Тимофеевка Харьковской области. Авиаудары КАБами захватчики нанесли по районам Таратутино и Покровки Сумской области!", - пояснили в Генштабе.
Украинские воины за сегодня отбили две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении.
На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия неподалеку Западного, Двуречной и Кругляковки. Одно боестолкновение закончилось, еще два - продолжаются. Авиационным ударам КАБами подверглись Песчаное и Ивановка.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала десять раз вблизи Надежды, Макеевки, Тернов, Григорьевки и в Серебрянском лесу. Семь атак противника отбиты, три боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении авиация врага нанесла удары по Дроновке, Пазено и Северску, применив четыре КАБ.
На Краматорском направлении украинские защитники отражают попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра и в направлении Ступочек.
На Торецком направлении противник атаковал четыре раза неподалеку населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Два боя завершились без успеха для оккупантов, еще два - продолжаются. Ударам тремя управляемыми авиабомбами подверглась Константиновка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 20 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Шевченко, Успеновка, Соленое и Нововасильевка.
Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 18 атак, два боестолкновения - до сих пор продолжаются. Авиаудару подверглась Яблоновка.
Сегодня на Кураховском направлении враг 13 раз атаковал вблизи Курахово и Шевченко. 11 боев завершены, еще два - продолжаются до сих пор.
На Времовском направлении оккупанты 13 раз безрезультатно атаковали позиции наших войск у Янтарного и в направлении Константинополя и Новоселки. Враг нанес авиационные удары в районах Улаклов, Андреевки и Новополя, сбросив четыре КАБ и применив неуправляемые авиаракеты.
На Ореховском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, враг нанес авиаудар неуправляемыми ракетами по Малым Щербакам и Пятихаткам.
На Приднепровском направлении российские захватчики дважды без успеха штурмовали позиции наших защитников. Ситуация контролируется.
В Курской области украинские защитники отбили одну атаку захватчиков, еще два боестолкновения продолжаются. Также россияне нанесли пять авиационных ударов по территории РФ, сбросив при этом пять КАБ.
Напомним, что за минувшие сутки, 1 января, на фронте РФ потеряла 1370 военных. Украинские воины также обезвредили четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, 69 БПЛА оперативно-тактического уровня и 54 автомобиля и три единицы специальной техники оккупанта.
Кроме того, за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники, а также два средства противовоздушной обороны российских захватчиков.
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