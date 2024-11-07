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Почти половина иностранных студентов в Польше являются украинцами

Фото: Українці вступають до польських вишів (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Почти половина иностранных студентов в Польше - украинцы. В 2023-2024 учебном году в польские высшие учебные заведения поступило около 20 тысяч граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрінформ.

На конец 2023-2024 учебного года в польских университетах обучалось всего 102,7 тысяч иностранных студентов. В частности, количество студентов из Украины насчитывало 45,5 тысяч. Это составляет около 45% от общего количества иностранных студентов в Польше.

"Количество граждан Украины, принятых на обучение в 2023/2024 учебном году, составило 19,9 тысяч. В том числе 11,9 тысяч учились в частных вузах, 7,8 тысяч - в государственных и 0,2 тысяч - в церковных университетах", - сообщили в Министерстве науки и высшего образования Польши.

С украинских студентов не взимается плата за дневное обучение на польском языке, отметили в министерстве. В частности, из тех, кто обучается в польских государственных университетах. А также студентов, на которых действует спецзакон о помощи гражданам Украины из-за вооруженного конфликта на территории страны.

К тому же они также могут претендовать на социальную стипендию и кредит на обучение на основании прилагаемой к заявлению декларации о семейном и материальном положении. Кроме того, украинские студенты вправе претендовать на получение стипендии ректора, стипендии для инвалидов и помощь на общих правилах для иностранных студентов.

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