Почти половина на двух направлениях. На фронте за сутки состоялись более 200 атак РФ

За сутки на фронте оккупанты атаковали 227 раз. Больше всего штурмов произошло на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Так, на Покровском направлении ВСУ остановили 55 атак агрессора в районах населенных пунктов Луч, Лисовка, Крутой Яр, Мирноград, Григорьевка, Миролюбовка, Желтое, Пушкино, Петровка и Пустынка.
Наибольшая концентрация боестолкновений была вблизи Даченского. Враг активно использовал для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.
Кроме того, на Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак. Активно применяя авиацию, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Берестков, Дальнего, Романовки, Сонцовки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Катериновки и Антоновки.
За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками в районах Волчанска и Тихого.
На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Глушковки, Синьковки, Загрызово, Новоплатоновки, Кондрашовки, Песчаного и Зеленого Гая.
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи Дружелюбовки, Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Новомихайловки, Чернещины, Копанок, Ямполовки и Тернов.
На Северском направлении за прошедшие сутки ВСУ отбили один вражеский штурм в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали трижды в районах Ступочек и Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил две атаки в сторону Торецка.
На Времевском направлении противник совершил 26 штурмов украинских позиций в районах Большой Новоселки, Новодаровки, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного, Константинопольского и Ровнополья.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.
Пять раз без успеха войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.
Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки враг нанес по позициям ВСУ 197 артиллерийских обстрелов, из них 13 из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
За минувшие сутки, 23 ноября, потери РФ составили 1020 военных. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 17 боевых бронированных машин, пять артиллерийских систем, один БПЛА оперативно-тактического уровня, 14 автомобилей и единицу специальной техники.
Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и одну радиолокационную станцию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.