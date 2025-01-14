Почти половина боев за минувшие сутки состоялась на Покровском направлении, - Генштаб
За прошедшие сутки, 13 января, на фронте состоялось 166 боев. Половина из них - на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и еще один важный объект противника", - пишет Генштаб.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении россияне дважды атаковали в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении отбито три атаки неподалеку Лозовой, Западного и Двуречной.
На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Заречное и Терны.
На Северском направлении отбито пять штурмов.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 14 раз в районах Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении россияне совершили 16 атак в районах населенных пунктов Торецк, Крымское, Щербиновка и Белая Гора.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 77 наступательных действий врага.
На Новопавловском направлении отражено 13 атак вблизи населенных пунктов Разлив, Времовка, Раздольное, Константинополь и Нескучное.
На Приднепровском направлении отражена одна вражеская атака.
На Курском направлении состоялось 15 боестолкновений.
Потери России в войне
С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла более 811 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили 1330 военных, а также:
- 3 танка;
- 11 боевых бронированных машин;
- 47 артиллерийских систем.
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