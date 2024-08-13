Почти половина боев на фронте прошла на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток 13 августа на фронте произошло 80 боевых столкновений. Почти половина из них зафиксирована в Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Как сообщили в Генштабе, от циничных обстрелов с территории РФ и дальше страдают приграничные села и поселки Сумской и Черниговской областей. От огня артиллерии и минометов сегодня пострадали районы населенных пунктов Новые Вырки, Мануховка, Возрожденское, Карповичи, Прогресс и Блешня.

К тому же оккупанты нанесли авиаудары по Рясному, Новым Виркам, Ворожбе, Белополью, Любимовке, Беловодам, Радьковке, Юнаковке, Сумам и Басовке - всего сбросили 31 управляемую авиабомбу.

Также с начала суток российские захватчики ударили двумя КАБами в район села Малые Проходы.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг совершил 12 атак вблизи Липцев, Глубокого, Тихого и Волчанского. В районе последнего до сих пор продолжаются два из этих боестолкновений.

В Купянском направлении противник активных наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении захватническая армия шесть раз штурмовала позиции наших защитников возле Макеевки, Невского, Тернов и в Серебрянском лесу. Пять боев завершено, один - продолжается. Неуправляемыми авиаракетами оккупанты били неподалеку от Сергеевки.

На Северском направлении в течение дня произошло пять боестолкновений. Враг наступал возле Спорного и Верхнекаменского. Получил жесткий отпор.

На Краматорском направлении продолжаются два боестолкновения недалеко от Часового Яра. Еще одну атаку в районе Белой горы наши воины остановили.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до четырех. У Торецкого и Железного отражены по одной атаке, бои продолжаются. Кроме того, захватчики нанесли пять авиаударов, сбросив семь КАБов на Торецк.

На Покровском направлении россияне совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Малиновка, Гродовка, Желанне и Скучное.

Силы обороны сдерживают натиск войск РФ и отразили 22 атаки, 14 боестолкновений продолжаются. Утраты противника в этом направлении уточняются. Также враг нанес четыре авиаудара по Александрополю и Гродовце.

На Кураховском направлении захватчики три раза атаковали вблизи Красногоровки и Константиновки, где потерпели поражение.

На Ореховском направлении противник, задействовав авиацию, ударил 30 НАРами по району населенного пункта Белогорья.

На Приднепровском направлении россияне не имели успеха пять раз атакуя позиции наших войск. Ударили 15 неуправляемыми ракетами по Николаевке.

"По другим направлениям фронта ситуация без особых изменений", - добавили в Генштабе.