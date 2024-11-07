Почти половина атак РФ - на Кураховском направлении: какая ситуация на фронте

На фронте с начала суток 7 ноября произошло 102 боевых столкновений. Основные усилия оккупанты продолжают прикладывать на Кураховском направлении, где провели почти половину всех атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

По данным Генштаба, продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумской области.

В частности, террористы били управляемыми авиабомбами по районам Юнаковки, Журавки и Водолог.

От артобстрелов террористической армии сегодня пострадал ряд населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, среди которых Волфин, Луговка, Павловка, Журавка, Новенькое, Водологи, Великая Писаревка, Леоновка и Хреновка.

Также Россия нанесла двенадцать авиационных ударов, применив 15 КАБов по Курской области.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении оккупанты дважды штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. Одно сражение продолжается, ситуация контролируемая. Также враг ударил авиабомбами по Цаповке, Казачьей Лопани и неуправляемыми авиационными ракетами - по Высокой Яруге.

Трижды враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивают вражеские штурмы недалеко от Кругляковки и Лозовой. Бои продолжаются в двух локациях.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Екатериновки, Тернов, Торского, Серебрянки, Белогоровки и Григорьевки. С начала суток украинские воины отбили уже девять атак, четыре боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении идет бой в районе Переездного.

На Краматорском направлении продолжается четыре штурмовых действия возле Ступочек и Белой Горы. Две атаки оккупантов уже отбиты.

На Торецком направлении украинские защитники отбили две вражеские атаки в Торецком районе. Идет еще один бой.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра и Селидового.

Силы обороны, сдерживая враждебный напор, уже в общей сложности отразили 13 атак противника на направлении. Другие - продолжаются. Враг несет значительные потери в живой силе. Оккупанты сбросили два КАБа на Елизаветовку и Ровно.

На Кураховском направлении захватчики, в некоторых случаях при поддержке авиации, уже 40 раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Кременная Балка, Новодмитровка, Солнцовка, Максимилиановка, Антоновка, Дальнее и Екатериновка. В настоящее время длится 29 боестолкновений.

На Времевском направлении российские преступники провели четыре атаки позиций украинских войск вблизи Трудового, Разлива и Сухих Ялов. Два боестолкновения продолжаются. Оккупанты нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Большая Новоселка и Новодаровка.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудары КАБами в районах населенных пунктов Запорожье, Малая Токмачка, Новопавловка, Новоандреевка, Степногорск, сбросив девять авиабомб.

На Приднепровском направлении враг совершил два безуспешных штурма позиций украинских подразделений.