Почти половина атак - на Покровском и Времовском направлениях: какая ситуация на фронте

Российские захватчики с начала суток, 13 декабря, 131 раз атаковали позиции украинских войск. Активнее всего враг действует на Покровском и Времовском направлениях, где провел почти половину от всех атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сегодня на Харьковском направлении российские террористы вблизи Волчанска пытались проводить наступательные действия, продолжается одно боестолкновение. Вражеская авиация нанесла удары КАБами по Гранову и Волчанским Хуторам.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили все вражеские штурмы вблизи Колесниковки, Богуславки и Лозовой.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Грековка, Надежда, Зеленый Гай, Шийковка, Макеевка, Терны, Заречное, Торское, Диброва и Григорьевка. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отбили десять из девятнадцати вражеских атак. Бои продолжаются. НАРами противник обстрелял Сергеевку.

Один штурм отбили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении. Противник сбросил КАБ на Северск.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районе Часового Яра.

В настоящее время на Торецком направлении произошло семь вражеских атак. Враг был активным в районах Торецка и Дилиевки. Наши защитники дают достойный отпор, две атаки остановлены, продолжается пять боестолкновений.

Горячее всего сегодня на Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 32 атаки позиций наших защитников в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Луч, Даченское, Шевченко, Новый Труд, Зеленое, Песчаное и Пушкино. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, отбили 23 атаки. Девять боестолкновений продолжаются.

На Кураховском направлении насчитывается 18 боевых столкновений, захватчики активнее всего пытаются продвинуться в районах Старых Тернов, Солнцевки, Зари, Курахово, Дальнего, Дачного, Анновки и Успеновки. Семь боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении захватчики 29 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Благодатное, Сторожевое, Нескучное, Макаровка и Новодаровка, десять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Приднепровском направлении оккупант совершил одну безрезультатную попытку атаковать позиции украинских войск.

В Курской области наши защитники за сегодня отбили девять атак захватчиков, еще пять боестолкновений продолжаются.