Почти полсотни пострадавших, пожары и повреждения: что известно об атаке РФ на Харьков

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Когда началась атака и сколько зафиксировано попаданий.

Что известно о последствиях атаки и в каких районах города они были.

Сколько пострадавших в результате обстрела РФ.

Что сказал Зеленский.

Когда началась атака и сколько было попаданий

Воздушные силы ВСУ вечером в 21:27 предупредили, что в направлении города летят вражеские БПЛА. Через несколько минут мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что город находится под атакой дронов и уже прозвучал первый взрыв. Кроме того, на город продолжали лететь "Шахеды".

По состоянию на 22:35 стало известно, что было зафиксировано 17 прилетов по городу в разных локациях.

Что известно о последствиях атаки и в каких районах города они были

Под ударом оказались 4 района города: Слободской, Салтовский, Киевский и Основьяновский. В результате атаки вспыхнули пожары, повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и автомобили.

Подробная информация о последствиях атаки в районах по состоянию на 22:57:

Слободской район . В результате обстрела вспыхнули пожары. Повреждены частные автомобили;

. В результате обстрела вспыхнули пожары. Повреждены частные автомобили; Киевской район . Зафиксировано падение вражеского дрона. Последствия устанавливаются;

. Зафиксировано падение вражеского дрона. Последствия устанавливаются; Основянский район . В результате удара БпЛА взрывной волной и обломками поврежден дом, магазин и вспыхнул пожар. Также произошло возгорание крыши 9-этажки;

. В результате удара БпЛА взрывной волной и обломками поврежден дом, магазин и вспыхнул пожар. Также произошло возгорание крыши 9-этажки; Салтовский район. Попадание беспилотника в землю. Поврежден многоэтажный дом и припаркованные во дворе автомобили.

Сколько пострадавших в результате обстрела РФ

Первая информация о раненых стала известна в 22:35. Тогда мэр Харькова Игорь Терехов написал, что пострадали 6 человек. Впоследствии количество начало расти и по последним данным достигло 47, о чем рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Почти пятьдесят человек получили ранения в результате массированной атаки оккупантов. Среди них - 11-летний ребенок. В больницах города сейчас находятся 8 пострадавших в состоянии средней тяжести", - написал глава ОВА в 00:38.

Что сказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил фактически те же данные, которые выше, и отметил, что никаких военных объектов не было. Он подчеркнул, что Украине нужно усиление ПВО, и что только сила и санкции заставят Россию остановиться.

"Никаких военных целей не было и не могло быть. Россия бьет по жилой застройке именно тогда, когда украинцы дома, когда они укладывают своих детей спать. Отдавать такие приказы, выполнять их могут только нелюди. Пока мир медлит с решениями, почти каждая ночь в Украине превращается в ужас, из-за которого теряются жизни. Украине нужно усиление ПВО. Нужны сильные и реальные решения от наших партнеров: Соединенные Штаты, Европа, все наши партнеры, которые хотят мира. Только сила и санкции заставят Россию остановиться", - написал президент.

Информация взята из официальных Telegram-каналов: мэра Харькова Игоря Терехова, главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, президента Украины Владимира Зеленеского и ГСЧС Украины.