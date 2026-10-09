Километры спасения: НРК "Артана" эвакуировали почти полсотни военных с фронта летом (видео)
Спецподразделение активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" подвело итоги применения наземных роботизированных комплексов во время летней кампании 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты, обнародованные на официальных страницах подразделения в соцсетях.
По словам командира "Артана", полковника Виктора Торкотюка, расчеты роботизированных платформ работали на переднем крае непрерывно.
За лето наземные роботизированные комплексы подразделения преодолели около 4 258 километров, обеспечивая:
- логистику;
- эвакуацию раненых украинских военных;
- транспортировка взятых в плен окупантов.
Благодаря роботизированным платформам из-под вражеского огня удалось эвакуировать и спасти 45 украинских военнослужащих, а также доставить на передовые позиции более 41 тонн грузов.
"Технологии трансформируют боевые возможности боевых подразделений на переднем крае. Инновационная логистика высвобождает возможности и силы для активных действий и наступательных операций", - подчеркнул командир спецподразделения "Артан" Виктор Торкотюк.
Основным направлением работы спецподразделения ГУР остается Запорожский. В то же время, в течение весны и лета 2026 года спецназовцы "Артана" также принимали участие в одном из этапов операции "Вивальди" на Лиманском направлении.
Что известно о спецподразделении "Артан"
Спецподразделение ГУР МО Украины "Артан" было создано 1 июня 2022 года. Его командир - полковник Виктор Торкотюк с позывным "Титан", полный кавалер ордена "За мужество".
Ранее РБК-Украина делилось собственным интервью с командиром экипажа беспилотных систем спецподразделения Департамента активных действий ГУР МО Украины "Артан" бойцом "Гоцом" о том, как дроны сменили войну.