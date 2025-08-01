Почти "Фоллаут": в США на заводе по производству плутония нашли гнездо радиоактивных ос

В США на объекте, который ранее изготавливал ядерное оружие, нашли гнездо ос. Осы и само гнездо оказались радиоактивными, причем уровень радиации в 10 раз превышал допустимый для местности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
"Осиное гнездо было опрыскано, чтобы уничтожить ос, а затем упаковано в пакеты как радиологические отходы", - сказано в официальном отчете министерства энергетики США по инциденту.
Отмечается, что инцидент произошел в Южной Каролине на объекте Саванна-Ривер (SRS) вблизи Айкена 3 июля, когда гнездо во время проверки уровня радиации обнаружили работники объекта.
Гнездо ос нашли на столбе возле места хранения ядерных отходов, которые находятся там в жидком виде. Утечки из резервуаров, где содержатся миллионы галлонов (1 галлон равен 3,78 литра, - ред.) токсичного вещества, не обнаружено.
Следственная комиссия объяснила высокий уровень радиации эффектом "устаревшего радиоактивного загрязнения места". Эта остаточная радиоактивность могла быть там со времен Холодной войны, когда завод производил плутоний для ядерного вооружения.
После себя завод оставил более 165 миллионов галлонов (625 миллионов литров) жидких ядерных отходов. 43 резервуара для хранения до сих пор используются, и только восемь полностью законсервированы.
Также комиссия предположила, что осы не удалялись от гнезда, поэтому не покидали район в несколько сотен квадратных метров. Поэтому угрозы масштабного радиоактивного загрязнения нет.
"Загрязнение в этом районе не обнаружено. Влияния на работников, окружающую среду или население не было", - сказано в отчете.
В англоязычном секторе Интернета после новости о радиоактивных осах начали шутить, что некоторые создания из компьютерной игры "Фоллаут" уже не кажутся такими малореальными.
"Фоллаут" - популярная серия компьютерных игр, которая посвящена жизни в альтернативных США через несколько десятков и несколько сотен лет после масштабной ядерной войны с Китаем. Среди других врагов игроку там приходится встретиться с мутировавшими животными и насекомыми - например, радтараканами, осами, мухами, шершнями и другими.
В Украине в конце июля тоже начали распространять заявления о повышенном уровне радиации. Якобы это произошло из-за аварии на временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции.
Министерство внутренних дел и Министерство энергетики Украины опровергли эти заявления, отметив, что радиационный фон находится в норме. Позже то же самое подтвердили специалисты из Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ).