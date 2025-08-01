Почти "Фоллаут": в США на заводе по производству плутония нашли гнездо радиоактивных ос

"Осиное гнездо было опрыскано, чтобы уничтожить ос, а затем упаковано в пакеты как радиологические отходы", - сказано в официальном отчете министерства энергетики США по инциденту.

Отмечается, что инцидент произошел в Южной Каролине на объекте Саванна-Ривер (SRS) вблизи Айкена 3 июля, когда гнездо во время проверки уровня радиации обнаружили работники объекта.

Гнездо ос нашли на столбе возле места хранения ядерных отходов, которые находятся там в жидком виде. Утечки из резервуаров, где содержатся миллионы галлонов (1 галлон равен 3,78 литра, - ред.) токсичного вещества, не обнаружено.

Следственная комиссия объяснила высокий уровень радиации эффектом "устаревшего радиоактивного загрязнения места". Эта остаточная радиоактивность могла быть там со времен Холодной войны, когда завод производил плутоний для ядерного вооружения.

После себя завод оставил более 165 миллионов галлонов (625 миллионов литров) жидких ядерных отходов. 43 резервуара для хранения до сих пор используются, и только восемь полностью законсервированы.

Также комиссия предположила, что осы не удалялись от гнезда, поэтому не покидали район в несколько сотен квадратных метров. Поэтому угрозы масштабного радиоактивного загрязнения нет.

"Загрязнение в этом районе не обнаружено. Влияния на работников, окружающую среду или население не было", - сказано в отчете.