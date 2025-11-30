Почти двое суток без света. Стало известно, когда "включат" Фастов под Киевом

В результате масштабной российской атаки в ночь на 29 ноября город Фастов Киевской области полностью обесточен. Десятки энергетиков круглосуточно работают над восстановлением энергоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Киевской областной государственной администрации Николая Калашника в Telegram .

По его словам, сейчас продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии в Фастове. Глава ОГА отметил, что город был полностью обесточен в результате атаки врага, и добавил, что ближайшие села уже запитаны.

"В самом Фастове до конца суток выйдем на график подачи света. Здесь почти круглосуточно работают 80 энергетиков", - рассказал он.

По словам Калашника, в течение последних суток на Киевщине свет вернули для 170 тысяч домов.

"К сожалению, после восстановления света сети получили чрезмерную нагрузку, поэтому энергетикам пришлось применить экстренные отключения в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах", - добавил глава Киевской ОГА.