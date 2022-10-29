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Почти без дождей, но с туманом: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Суббота 29 октября 2022 07:00
Почти без дождей, но с туманом: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня на западе и востоке Украины ожидается туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 29 октября, в Украине облачно с прояснениями. Дожди ожидаются только в некоторых районах на севере страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине почти без осадков. Лишь на севере Левобережья днем местами небольшой дождь. Ночью и утром в западной и восточной части местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Днем столбики термометров покажут в среднем +13 +18 градусов, а ночью +4 +9 градусов. В восточных областях днем холоднее - до +9 +14 градусов, а ночью до +6.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня облачно с прояснениями. Дождей не ожидается. В Киеве днем воздух прогреется до +15 +17 градусов, а ночью прогнозируется +7 +9 градусов.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, что предстоящая зима в Украине может оказаться теплее предыдущей.

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