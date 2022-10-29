ua ru
Сб, 29 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Майже без дощів, але з туманом: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Україна, Субота 29 жовтня 2022 07:00
Майже без дощів, але з туманом: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні на заході та сході України очікується туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 29 жовтня, в Україні хмарно з проясненнями. Дощі очікується лише у деяких районах на півночі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні майже без опадів. Лише на півночі Лівобережжя вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у західній та східній частині місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть в середньому +13 +18 градусів, а вночі +4 +9 градусів. У східних областях вдень холодніше - до +9 +14 градусів, а вночі до +6.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні хмарно з проясненнями. Дощів не очікується. У Києві вдень повітря прогріється до +15 +17 градусів, а вночі прогнозується +7 +9 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що майбутня зима в Україні може виявитися теплішою, ніж попередня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві Гідрометцентр
NEWS
Київ переходить до екстрених обмежень електрики: що буде з графіками
Київ переходить до екстрених обмежень електрики: що буде з графіками
DAILY
Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік