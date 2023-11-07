Почти 900 окупантов и пять танков. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на вторник, 7 ноября, составили 890 окупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 306860 военных. Кроме того, ВСУ подвели 5 танков и уничтожили 21 артсистему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.23 ориентировочно составили:
Украинские войска продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области и ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений.
Кроме того, украинские войска сохранили свои позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области и расширили контроль над своими позициями к северу от Подстепного.
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