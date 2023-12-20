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Почти 900 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил потери РФ в войне

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Потери России в войне в Украине к утру среды, 20 декабря, составили 890 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 349 190 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 16 танков, 23 ББМ и 16 артсистем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 349 190 (+890) человек ликвидировано;
  • танков - 5814 (+16) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10794 (+23) ед.;
  • артиллерийских систем - 8206 (+16) ед.;
  • РСЗО - 928 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 611 ед.;
  • самолетов - 324 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6316 (+17) ед.;
  • крылатые ракеты - 1612 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 22 ед.;
  • подводные лодки – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 10871 (+29) ед.;
  • специальная техника - 1203 (+3) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные отразили 12 атак противника на Запорожском направлении, истощают врага на Мелитопольском направлении. Ракетные войска поразили 4 склада боеприпасов противника.

Также согласно отчету Института изучения войны, ВСУ отразили российские атаки в районе самой Авдеевки, а также к северо-западу, юго-западу и непосредственно к западу от Авдеевки. Возможно, украинские войска отошли на более защищенные позиции ближе к Работино.

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Война России против УкраиныГенштаб ВСУВСУ