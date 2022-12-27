Почти 90% украинцев не хотят восстановления СССР, - опрос

По информации социологов, если в 2000 году лишь чуть более половины (53%) респондентов однозначно отвечала, что не стремится к восстановлению Советского Союза, а в 2021 году доля таких составляла уже 69%, то по данным последнего опроса, проведенного в текущем году, таких респондентов уже 87%.

Сообщается, что однозначно хотят восстановления СССР только 3% опрошенных (в 2000 г. таковых было 19%, в 2021 г. – 10%), еще 11% ответили "да, но я понимаю, что в современных условиях это нереально" (в 2000 г. – 28,5%, в 2021 г. – 21%).

Отмечено, что доля тех, кто не хотел бы восстановления СССР, на юге и востоке страны (соответственно 72% и 81%) несколько ниже, чем на западе (93%) и в центре (89%), во всех регионах противники восстановления СССР составляют подавляющее большинство.

В отчете также отмечается, что даже среди представителей старейшей возрастной группы те, кто не хотел бы восстановления Советского Союза, составляют подавляющее большинство (74,5%), а среди тех, кому менее 30 лет, эта доля растет до 95%.

Среди тех, кто в семье говорит на русском языке, эта доля составляет 79%, среди говорящих на украинском - 90%.

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова при поддержке Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине с 22 сентября по 1 октября 2022 года в 112 населенных пунктах Украины - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не велись боевые действия).

Был опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Ошибка выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.