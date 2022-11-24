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Около 90% Молдовы осталось без света. В МИД вызвали российского посла

Фото: свет в Молдове исчез у 90% потребителей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Почти 90% Молдовы осталось без света из-за ракетных ударов РФ по энергетике Украины. Поэтому российского посла в Молдове вызвали в Министерство иностранных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску в интервью BBC Newshour.

"Я вижу очень мало огней, 90% страны без электричества", - сказал он.

По его словам, вчера в Молдове остановились троллейбусы, выключились светофоры и водоснабжение.

"Традиционно мы импортируем электроэнергию из Украины и Румынии. В последние полтора месяца были перебои, но сегодня блэкаут гораздо хуже", - подчеркнул Попеску.

Глава МИД заявил, что Россия намеренно атаковала Украину, чтобы навредить и Молдове. При этом он допускает гуманитарный кризис в Молдове, поскольку некоторые граждане могут уехать в ЕС из-за проблем со светом и газом.

Сегодня из-за массовых отключений света МИД Молдовы вызвал российского посла Олега Васнецова.

Напомним, из-за вчерашних ракетных ударов России в Модове наблюдались серьезные проблемы со светом.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия пытается оставить ее страну в темноте.

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