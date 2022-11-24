Около 90% Молдовы осталось без света. В МИД вызвали российского посла

"Я вижу очень мало огней, 90% страны без электричества", - сказал он.

По его словам, вчера в Молдове остановились троллейбусы, выключились светофоры и водоснабжение.

"Традиционно мы импортируем электроэнергию из Украины и Румынии. В последние полтора месяца были перебои, но сегодня блэкаут гораздо хуже", - подчеркнул Попеску.

Глава МИД заявил, что Россия намеренно атаковала Украину, чтобы навредить и Молдове. При этом он допускает гуманитарный кризис в Молдове, поскольку некоторые граждане могут уехать в ЕС из-за проблем со светом и газом.

Сегодня из-за массовых отключений света МИД Молдовы вызвал российского посла Олега Васнецова.