RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Почти 85% потерь России приходятся на Кураховское направление, - ОСГВ "Хортица"

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия не оставляет попыток достичь административных границ Донецкой и Луганской областей. Почти 80-85% ежедневных потерь врага приходятся на Кураховское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

По словам Волошина, враг продолжает агрессивные штурмовые действия на Кураховском направлении, несмотря на потери и планы Украины по применению дальнобойного вооружения. 

"Враг имеет свои агрессивные планы, он от них не отходит и не отступает. Динамика штурмовых действий врага меняется ежедневно, ведь противник пытается достичь административных границ Донецкой и Луганской областей. Однако, наши силы обороны противостоят ему, нанося большие потери. Почти 80-85% ежедневных потерь врага приходится именно на нашу восточную операционную зону", - добавил он. 

Ситуация на Кураховском направлении 

В течение последних месяцев враг сосредоточил свои усилия на Покровском и Кураховском направлениях. Почти ежедневно на них приходится почти половина от общего количества боевых столкновений за сутки. В течение 20 ноября, террористы 29 раз пытались прорвать оборонительные рубежи в районах ряда населенных пунктов Кураховского направления

Также недавно враг обстрелял Курахово Донецкой области, в результате чего была разрушена Терновская дамба Кураховского водохранилища.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине