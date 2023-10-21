Почти 800 оккупантов и больше 50 ББМ. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.10.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 292850 (+790) человек ликвидировано,

танков ‒ 5063 (+16) ед,

боевых бронированных машин - 9612 (+55) ед,

артиллерийских систем - 7017 (+5) ед,

РСЗО - 822 ед,

средства ПВО - 548 ед,

самолетов - 320 ед,

вертолетов - 324 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5330 (+4),

крылатые ракеты - 1535 ед,

корабли /катера - 20 ед,

подводные лодки - 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9391 (+21) ед,

специальная техника - 990 (+5).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, на Марьинском направлении отражены около 20 атак врага. Также ВСУ поразили станцию РЭБ противника.

Кроме того, как говорится в отчете Института изучения войны, ВСУ повредили и уничтожили почти 50 российских танков и более 100 единиц бронетехники в течение дня боев под Авдеевкой. ВСУ нанесли удар по российской термобарической артиллерийской системе TOS-1 вблизи Авдеевки.

Также украинские войска отразили российские атаки вблизи Золотой Нивы, Старомайорска, Ровно и Полтавки.

Кроме этого, ВСУ продолжают вести более масштабные, чем обычно, наземные операции на левом берегу Херсонской области. В частности, украинские бойцы ведут бои в селе Крынки.