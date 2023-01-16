Россия попытается перехватить инициативу в войне в следующие полгода, - ISW
Россия в ближайшие полгода постарается перехватить инициативу в войне, готовясь к "решительному стратегическому действию".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что Россия не достигла своих оперативных целей за все время войны: им не удалось захватить Киев, Луганскую и Донецкую области, удержать Харьковскую область или Херсон, а ракетный террор, направленный на энергетическую инфраструктуру, не деморализовал украинское общество.
Однако президент РФ Владимир Путин не отказался от своих максималистских целей, поэтому сейчас, по мнению аналитиков, он изменяет фундаментальные аспекты ведения войны.
Как изменился подход россиян к войне
- Кремль активизирует усилия по созданию как краткосрочных, так и долгосрочных сил
- Российские военные сохраняют мобилизованный персонал для будущего использования – это отклонение от первоначального подхода Кремля, когда осенью 2022 года на фронт отправлялись неподготовленные мобилизованные.
- Россия пробует вернуть свою оборонно-промышленную базу.
- Путин повторно централизует контроль над военными действиями в Украине под руководством Министерства обороны и назначил начальника Генерального штаба Валерия Герасимова командующим театром боевых действий.
- Кремль усиливает оговорку русского информационного пространства для поддержки войны.
Основные переломные моменты в военных действиях за 15 января:
- Украинские официальные лица уточнили, что 14 января российская ракета Х-22 поразила жилой дом в городе Днепр, убив не менее 25-30 мирных жителей.
- Украинские чиновники объяснили неточную информацию о том, что украинская ПВО могла повлечь за собой разрушение здания, отметив, что у Украины нет возможностей сбивать ракеты Х-22.
- Владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин наградил своих военных медалями за взятие Соледара, вероятно, пытаясь представить захват Соледара как достижение "Вагнера", а не совместные усилия с российскими вооруженными силами, как ранее заявляло Министерство обороны России.
- В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские наземные штурмы вблизи Макеевки и Белогоровки Луганской области. Российский "военкор" заявил, что российские войска опрокидывают внедорожники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из России в Луганскую область, возможно, для использования в боевых действиях.
- Российские источники утверждали, что российские войска завершили очистку Соледара и атаковали украинские позиции на север, запад и юго-запад от населенного пункта.
- Украинский источник сообщил, что 15 января российские войска захватили шахту к западу от Соледара вблизи Двуречья.
- Российские войска продолжали атаковать Бахмут и районы к северу, востоку, югу и юго-западу от города. Российские войска достигли незначительных территориальных достижений юго-западнее Бахмута в районе Андреевки.
- Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что российские войска усилили свое присутствие в оккупированной Херсонской области и туда прибыли часть сил группы "Вагнера".
- Глава российской оккупации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что восстановление моста через Геническо-Арабатскую косу улучшило логистику России в оккупированной области.
- Сообщается, что российский военнослужащий взорвал гранату в здании, где расквартировались российские солдаты в Белгородской области. Российский источник сообщил, что в результате взрыва погибли трое и ранены 10 мобилизованных.
Напомним, российское руководство намерено мобилизовать 500 тысяч человек. Их хотят бросить на фронт в новое наступление в апреле.
Ранее сообщалось, что украинская разведка отмечала, что Путин хочет создать двухмиллионную армию, поэтому во время новой волны мобилизации попытаются призвать 500 тысяч россиян.
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