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Почти 800 оккупантов и 112 единиц техники: потери РФ на Таврическом направлении за сутки

Четверг 12 октября 2023 11:27
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Почти 800 оккупантов и 112 единиц техники: потери РФ на Таврическом направлении за сутки Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В последнее время в Таврическом направлении фиксируется увеличение потерь армии РФ в живой силе и технике. В частности, за прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили около 800 оккупантов и 112 единиц военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Силы обороны продолжают ведение обороны на юге Украины и наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, постепенно освобождают украинские территории.

За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 39 авиационных ударов, провел 51 боевое столкновение и совершил 930 артобстрелов.

На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отбили более 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 10 атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУО "Таврия" в течение суток выполнили 1805 огневых задач.

Общие потери врага составили 754 человека. Четыре оккупанта сдались в плен.

Также украинские бойцы уничтожили 112 единиц военной техники противника, в том числе:

  • 23 танка;
  • 73 ББМ;
  • 9 артиллерийских систем;
  • 1 РСЗО;
  • 2 ПТРК;
  • 8 БПЛА;
  • 3 автомобиля;
  • единицу специальной техники.

Наступление ВСУ

Как известно, наши воины продолжают наступательные действия на востоке и юге Украины. На Мелитопольском направлении ВСУ пытаются прорвать линии обороны россиян, чтобы разрушить так называемый коридор РФ из Донбасса в Крым.

Украинские бойцы продвигаются западнее Работино Запорожской области и наносят значительные потери врагу. В частности, за сутки 10 октября ВСУ уничтожили около 100 единиц военной техники россиян, среди которых самолет Су-25 и БМПТ "Терминатор" на Таврическом направлении.

Кроме того, украинские защитники за прошедшие сутки продвинулись на сотни метров в некоторых направлениях южнее Бахмута.

В то же время, российская армия активизировала штурмы в направлении Авдеевки и других участках, в частности на Лиманском направлении. Несмотря на это, наши защитники продолжают наступление.

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