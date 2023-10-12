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Оккупанты активизировались не только возле Авдеевки. Генштаб доложил о фронте

Авдеевка, Четверг 12 октября 2023 08:54
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Оккупанты активизировались не только возле Авдеевки. Генштаб доложил о фронте Фото: ВСУ сдерживают наступление россиян возле Авдеевки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия активизировала штурмы не только в направлении Авдеевки, но и на других участках, в частности, на Лиманском направлении. Несмотря на это, наши защитники продолжают наступление на двух направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева во время телемарафона.

Успехи ВСУ

Украинские воины продолжают наступательную операцию на двух участках фронта. На Мелитопольском направлении защитникам удалось улучшить тактическое положение западнее Работино Запорожской области.

Кроме того, наши бойцы, по словам Ковалева, продолжают штурмы в районе южнее Бахмута, закрепляются на рубежах.

"Наши подразделения имели успех в районах восточнее Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Наши воины наносят оккупантам потери в живой силе и технике, истощают врага", - добавил спикер.

Оккупанты активизировались не только возле Авдеевки. Генштаб доложил о фронте

скриншот deepstatemap.live

Попытки оккупантов

Спикер Генштаба подтвердил, что оккупанты активизировали атаки в районе Авдеевки. Там продолжаются ожесточенные бои.

"На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону. Отбили более 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 10 атак в районе восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области", - отметил он.

Ковалев отметил, что за минувшие сутки ВСУ отбили по 10 атак на Марьинском и Купянском направлениях, сдерживают врага возле Вербового Запорожской области, а также на Лиманском направлении.

"Силы обороны продолжают сдерживать мощное наступление противника в районах Макеевки Луганской области, Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области, где украинские воины отразили 15 атак врага", - подчеркнул Ковалев.

Оккупанты активизировались не только возле Авдеевки. Генштаб доложил о фронте

скриншот deepstatemap.live

Наступление РФ на Авдеевку

В последние дни российские захватчики активизировали наступательные действия возле Авдеевки. Также эпицентрами боев остаются Бахмут и линия Купянск-Лиман.

При этом оккупанты также массированно обстреливают Авдеевку и соседние населенные пункты. Силы обороны отмечают, что россияне пытаются окружить город.

Почему враг штурмует "врата в Донецк" и почему Авдеевка важна для оккупантов - в материале РБК-Украина.

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