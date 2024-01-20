Почти 800 оккупантов, 14 артсистем и десяток ББМ. Генштаб обновил потери РФ

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 19 января, составили 750 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 375 270 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 17 автомобилей, 14 артсистем и 10 ББМ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.24 ориентировочно составили:
По данным Генштаба ВСУ, в Украине на фронте в течение суток произошло 103 боевых столкновения. ВСУ сдерживают противника на Марьинском направлении.
В частности, как отмечают в Институте изучения войны, позиционные бои продолжались западнее Вербового и возле Работино, Новопрокоповки и в районе Крынков.
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