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Почти 800 могил за 7 месяцев. В сети появились спутниковые фото кладбища ЧВК "Вагнера"

Фото: одно из кладбищ ЧВК "Вагнера" за 7 месяцев увеличилось на 50% (t.me/meduzalive)
Автор: Карина Левицкая

За последние семь месяцев кладбище ЧВК "Вагнера" в Краснодарском крае увеличилось на более чем 700 могил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал "Медуза".

Активист Виталий Вотановский из Краснодарского края опубликовал в своем телеграм-канале фотографии кладбища и часовни ЧВК "Вагнера" в районе краснодарской станицы Бакинской.

Это самое большое известное кладбище, где похоронены наемники ЧВК. По подсчетам Вотановского, в декабре 2022 года на кладбище было 48 могил, однако по состоянию на 8 июля - 824 могилы.

Фото: одно из кладбищ ЧВК "Вагнера" за 7 месяцев увеличилось на 50% (t.me/meduzalive)

"За 8 месяцев занято 50% площади", - написал активист под фото кладбища.

Неудачный бунт ЧВК "Вагнера"

24 июня лидер наемников Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что они ударили по тыловым лагерям "вагнеровцев" и объявил о "марше справедливости". Он зашел в Ростов и отправился штурмовать Москву, однако не дойдя 200 км до столицы, остановился.

Пригожин провел переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, после чего отказался от своих планов. А белорусский диктатор пообещал разместить "вагнеровцев" у себя. По состоянию на 1 июля перемещение наемников в Беларусь не фиксировали.

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