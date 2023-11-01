Почти 700 оккупантов и 30 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на среду, 1 ноября, составили 680 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 301490 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 28 БПЛА и 30 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, украинские военные отбили более 20 атак противника на Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области и нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. В частности, как говорится в отчете Института изучения войны, ВСУ продолжают удерживать позиции в Крынках и вблизи Антоновского шоссе, а также железнодорожных мостов. Кроме того, ВСУ пытались прорвать российскую оборону в районе Пищановки и Поймы.
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