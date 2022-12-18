RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почти 650 украинцев, которые были или до сих пор в плену, получат по 100 тысяч гривен

Фото: освобожденные из плена украинцы получат выплаты от Минреинтеграции (gur.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выплатит по 100 тысяч гривен еще 647 гражданам, которые были или все еще находятся в плену российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Так, ведомство выплатит указанные суммы еще 474 украинцам, освобожденным из российского плена, и 173 гражданам нашей страны, незаконно содержащимся на территории РФ.

Отмечается, что решение об установлении фактов лишения этих граждан свободы в результате войны РФ против Украины приняла соответствующая комиссия при Минреинтеграции. Ее первое заседание прошло в пятницу, 16 декабря.

Эта комиссия была создана во исполнение закона "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и членов их семей".

Она будет работать вместо ликвидированной межведомственной комиссии при Минреинтеграции. В ее состав вошли представители министерства, других органов госвласти и общественных объединений.

Напомним, 14 декабря прошел очередной обмен военнопленными между Украиной и РФ. Из российского плена вернулись еще 64 военных ВСУ.

Перед этим, 6 декабря, Украина вернула из плена еще 60 украинских защитников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
виплати