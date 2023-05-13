Почти 600 оккупантов и три десятка дронов: Генштаб обновил потери РФ

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 590 российских оккупантов и десятки единиц техники врага. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 198 тысяч своих солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 13 мая 2023 года ориентировочно составили:
Напомним, за минувшие сутки ВСУ отбили около 47 атак оккупантов. Эпицентром боев остаются Бахмут и Марьинка.
При этом аналитики ISW отмечают, что ВСУ продвинулись на северо-запад Бахмута благодаря локальным атакам.
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