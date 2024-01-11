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Почти 500 оккупантов и 45 единиц техники: потери РФ на Таврическом направлении за сутки

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 500 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 45 единиц военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В общей сложности, на Таврическом направлении россияне нанесли 35 авиаударов, провели 45 боевых столкновений и совершили 591 артобстрел.

Остается высокой угрозой применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

ВСУ устойчиво держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 16 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 5 вражеских атак возле Работино и западнее Вербового Запорожской области.

Потери врага

Общие потери российской армии составили 488 человек.

Также украинские бойцы уничтожили 45 единиц военной техники врага, в том числе:

  • 4 танка;
  • 7 ББМ;
  • 4 артсистемы;
  • 1 СПГ (АГС);
  • 25 БПЛА;
  • 2 автомобиля;
  • 2 других важных объекта противника.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 73 боевых столкновения. Силы обороны отразили несколько атак на Лиманском направлении и возле Авдеевки в Донецкой области.

При этом, по данным Института изучения войны, украинские и российские войска ведут позиционные бои по нескольким направлениям. Россияне жалуются, что ВСУ с помощью беспилотников не дают им маневрировать между позициями на Авдеевском направлении.

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 11 января, составили 830 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 367 620 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков и 22 ББМ.

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