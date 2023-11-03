Почти 500 оккупантов и 31 единица техники: потери РФ на Таврическом направлении за сутки

В целом, на Таврическом направлении враг нанес 22 авиаудара, провел 38 боевых столкновений и совершил 1073 артобстрела.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины и воины стойко держат оборону и наносят противнику значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия оккупантов возле населенных пунктов Степное, Тоненькое, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили около 10 атак врага.

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили более 20 атак.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Пречистовки и Старомайорского Донецкой области.

В Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Работино Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1341 огневой задачи.

Общие потери врага составили 483 человека.

Также украинские бойцы уничтожили 31 единицу военной техники, в частности:

11 танков;

4 ББМ;

6 артсистем;

2 БПЛА;

8 автомобилей.

Кроме того, были уничтожены два состава боеприпасов россиян.

Ситуация на фронте

Украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 50 боевых столкновений.

В Институте изучения войны сообщили, что украинские войска удерживают позиции и продолжают наступательные действия на левом берегу Херсонской области. Российские источники утверждали, что ВСУ атаковали вблизи Поймы и Песчановки и продвинулись вблизи Крынок. Также Силы обороны Украины преуспели к северо-востоку от железнодорожного пути в районе Клещиевки.

Потери России в войне в Украине на пятницу, 3 ноября, составили 850 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 303 270 военных. Кроме того, ВСУ сбили две крылатые ракеты.