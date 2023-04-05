Около 50 государств осудили РФ за незаконную депортацию украинских детей

В среду, 5 апреля, Россия планировала провести неформальную встречу членов Совбеза по формуле "Арии". На встрече должны обсуждаться якобы правовые основания похищения украинских детей с оккупированных территорий.

Заседание должно было состояться в виртуальном режиме и на нем запланировано выступление российской уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой. Недавно Международный уголовный суд выдал ордер на ее арест.

"Сегодня РФ будет продолжать злоупотреблять полномочиями и привилегиями постоянного члена Совета Безопасности ООН для распространения дезинформации о масштабном похищении и незаконной принудительной депортации тысяч украинских детей. РФ будет пытаться представить свои действия в Украине соответствующими международному праву, правам ребенка и повестке дня "Дети и конфликты". Это не может быть дальше истины", - сказано в заявлении.

Там также указано, что факты депортации украинских детей в РФ очевидны. Удалось выяснить, что российские власти задержали и принудительно депортировали более 19 500 украинских детей из их домов. Зафиксировано также умышленное отделение детей от родителей и непосредственное похищение детей из детских домов. Все они впоследствии были доставлены в Россию.

"Мы осуждаем действия Российской Федерации в Украине, включая, в частности, принудительную депортацию украинских детей, а также другие серьезные нарушения в отношении детей, совершенные российскими войсками в Украине. Ни одно количество распространяемой РФ дезинформации не может отрицать правдивость этого вопроса или защитить людей от детей ответственности за эти преступления", - говорится в заявлении.

Заявление подписали Андорра, Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия Япония, Республика Корея, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Королевство Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения Швейцария, Украина, Великобритания и США.

Более подробно о председательстве России в Совбезе ООН можете узнать в материале РБК-Украина .