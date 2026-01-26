Почти 50 боестолкновений на 11 направлениях: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

По состоянию на 16:00 понедельника, 26 января, на фронте произошло 48 боевых столкновений. Враг штурмовал на 11 направлениях, а самым горячим стал Покровский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба в Telegram.
С территории РФ осуществлялись обстрелы районов населенных пунктов Рогизное, Волфино, Зноб-Трубчевская, Уланово, Шалигино, Бунякино, Гаврилова Слобода, Стягайловка, Будки, Искрисковщина Сумской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях россияне нанесли четыре авиаудара, сбросив девять авиабомб. Также РФ осуществила 37 обстрелов населенных пунктов и подразделений Сил обороны, один из которых из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск и в сторону Лимана.
На Купянском направлении россияне дважды атаковали в сторону Петропавловки.
На Лиманском направлении отражены три вражеских атаки в направлениях Дробышево и Лимана. До сих пор продолжаются два боестолкновения.
На Славянском направлении боестолкновений с начала суток не фиксировалось.
На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Часов Яр.
На Константиновском направлении оккупанты 10 раз атаковали вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Щербиновка, Плещеевка, Софиевка и в сторону Степановки.
На Покровском направлении россияне 19 раз атаковали вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое и Гришино. До сих пор продолжается один бой.
На Александровском направлении состоялась одна вражеская атака в сторону Нового Запорожья.
На Гуляйпольском направлении силы обороны отбили семь атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья. Также авиация РФ нанесла удары по населенным пунктам Зализничное, Верхняя Терса, Великомихайловка, Чаривне, Копани, Воздвижовка.
На Ореховском направлении россияне атаковали позиции Сил обороны в районе Степногорска. Авиаударам подверглись Юрковка и Таврическое.
На Приднепровском направлении наступательных действий врага не происходило.
Напомним, по состоянию на 26 января потери РФ за сутки составили 1 020 солдат и более 900 беспилотников. Кроме того, Силы Обороны нанесли значительные потери врагу в технике.