Почти 3200 обезвреженных окупантов: бойцы "Альфы" установили рекорд за неделю (видео)

Напомним, по оценкам британского издания The Economist, с начала полномасштабного вторжения Россия могла потерять от 374 до 770 тысяч военных убитыми.

Общие потери российской армии, включая раненых, оценивают в 1,4-2,1 млн человек.

В то же время, по подсчетам Генштаба ВСУ, по состоянию на 29 октября Россия потеряла за месяц 49 040 военных, и это самый большой месячный показатель с начала полномасштабного вторжения.