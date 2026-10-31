RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

Почти 3200 обезвреженных окупантов: бойцы "Альфы" установили рекорд за неделю (видео)

12:51 31.10.2026 Сб
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: военнослужащий СБУ (facebook.com/SecurSerUkraine)

Операторы Центра спецопераций "Альфа" СБУ обезвредили 3198 российских военных за неделю. В спецслужбе заявили, что это рекордный результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По верифицированным данным спецподразделения, среди обезвреженных российских военных:

  • 2146 окупантов убиты;
  • 1052 получили ранения.

Спецслужба также обнародовала видео работы своих операторов.

В СБУ отметили, что это рекордный показатель для операторов Центра спецопераций "Альфа" по количеству пораженной живой силы противника в течение столь короткого промежутка времени.

Напомним, по оценкам британского издания The Economist, с начала полномасштабного вторжения Россия могла потерять от 374 до 770 тысяч военных убитыми.

Общие потери российской армии, включая раненых, оценивают в 1,4-2,1 млн человек.

В то же время, по подсчетам Генштаба ВСУ, по состоянию на 29 октября Россия потеряла за месяц 49 040 военных, и это самый большой месячный показатель с начала полномасштабного вторжения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности УкраиныфронтВойна России против Украины