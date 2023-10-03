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Почти 300 оккупантов и 8 складов боеприпасов: потери РФ на Таврическом направлении за сутки

Вторник 03 октября 2023 14:06
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Почти 300 оккупантов и 8 складов боеприпасов: потери РФ на Таврическом направлении за сутки Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные на Таврическом направлении продолжают наносить российским захватчикам ощутимые потери в живой силе и технике. В частности, за прошедшие сутки на этом участке фронта было ликвидировано около 300 оккупантов и 8 складов боеприпасов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Силы обороны продолжают ведение обороны на юге Украины и наступательную операцию на Мелитопольском направлении. ВСУ уничтожают врага и закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки враг нанес 19 авиационных ударов, провел 27 боевых столкновений и совершил 732 артиллерийских обстрела.

Пока остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

На Авдеевском направлении отмечается увеличение интенсивности штурмовых действий противника. Да, он безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки.

Кроме того, наши защитники успешно отразили штурмовые действия врага в районе восточнее Степного в Донецкой области. 10 неудачных атак оккупанты провели в районах Марьинки и Новомихайловки.

На Шахтерском направлении украинские воины нанесли потери и успешно отбили атаки противника вблизи Старомайорского и Ровнополья.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1198 огневых задач.

Общие потери армии РФ составили 261 человек. Кроме того, 10 российских оккупантов сдались в плен.

Также украинские бойцы уничтожили 20 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 2 ББМ, 7 артиллерийских систем, 5 единиц автомобильной и 5 - специальной техники оккупантов.

Кроме того, были уничтожены 8 складов боеприпасов врага.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении, отразили атаки россиян вблизи села Макеевка (Луганская область). Сил обороны нанес 11 ударов по районам сосредоточения личного состава.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), ВСУ заняли более выгодные позиции у Андреевки, а также удерживают укрепление от российских атак к западу от Работино.

Бойцы ВСУ ликвидировали за сутки еще 360 российских оккупантов, таким образом, общие потери войск противника в живой силе в Украине составили уже 279 440 солдат. Также Силы обороны уничтожили за прошедшие сутки 15 танков и 40 артсистем врага.

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