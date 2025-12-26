Почти 300 человек держали силой: на Днепропетровщине накрыли псевдореабилитацию

На Днепропетровщине разоблачили сеть фальшивых реабилитационных центров, где почти 300 человек, среди них семеро детей, удерживали силой без лечения, наживаясь на горе семей.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в в Telegram.

По словам Кравченко, правоохранители установили, что злоумышленники силой удерживали почти 300 человек: у них забирали документы и не позволяли покидать помещение. Чтобы длительное время получать деньги, руководители центров создавали полную изоляцию от внешнего мира.

Родственники платили от 6 тысяч гривен в месяц, надеясь, что их близкие проходят лечение и реабилитацию от различных видов зависимостей.

На самом же деле никакого лечения там не было. Все "центры" работали без лицензий и разрешений на медицинскую или реабилитационную деятельность, а их главная цель заключалась в получении денег.

Правоохранители установили, что 287 мужчин и женщин фактически находились в неволе. Среди них - семь несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет. Детей уже госпитализировали, с ними работают психологи. Допросы проводили в так называемых "зеленых комнатах" с участием специалистов, чтобы минимизировать психологическую травму.

Спецоперацию провели следователи вместе с ювенальной полицией в городах Желтые Воды и Шахтерское.

Во время обысков были изъяты паспорта, военные билеты, пенсионные удостоверения, медицинские карты, банковские карты, черновые записи, около 180 телефонов и компьютеров, а также оружие и наличные.

Сейчас 25 взрослых и все семеро детей официально заявили о незаконном лишении свободы. Четырем лицам уже сообщили о подозрении по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины. Среди них - руководители общественной организации, которая занималась "реабилитационными" центрами, а также надзиратели.

Часть подозреваемых ранее уже имела судимости, в частности за преступления, связанные с наркотиками и незаконным завладением транспортом.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают всех причастных к работе незаконной сети и проверяют возможную причастность других лиц.

Правоохранители отмечают: то, что происходило в этих заведениях, не имеет ничего общего с помощью или реабилитацией. Речь идет о системном лишении свободы и издевательства над людьми, которые находились в уязвимом состоянии.