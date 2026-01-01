Почти 30 тысяч дронов и автомобиля: Кличко встретил Новый год с военными и передал помощь

"Наши защитники передают всем поздравления с Новым годом! Уже традиционно встречаю его с бойцами на фронте. В этот раз посещаю всего 13 подразделений на Харьковском направлении и на Донбассе", - написал Виталий Кличко.

Он рассказал, что отвез военным 29 270 дронов разных типов. FPV, Autel Evo, Mavic - ночных и дневных, тяжелых бомберов.

"А также бойцы получили от громады Киева тягачи, экскаваторы, 12 автомобилей (пикапов), системы РЭБ, детекторы дронов, радиостанции разного типа и автомобильную шиномонтажную станцию. Ну, и угощения к символически праздничному столу на фронте", - сообщил мэр Киева.

В частности, помощь получили 3 армейский корпус, 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, 225 отдельный штурмовой полк и другие.

Кличко поздравил бойцов, пообщался с ними и поблагодарил за защиту украинских городов.

"Как можем, поддерживаем наших защитников. Уставшие, без сна, под постоянным огнем врага, в мороз и снег, далеко от своих семей, они героически сражаются. За наше свободное будущее, за наше государство. Слава Украине и ее Героям!", - подчеркнул он.

Бойцы, в свою очередь, поблагодарили киевлян за важную поддержку.

"Сейчас Третий армейский корпус удерживает Лиманское и Боровское направления, в общей сложности около 200 км фронта. Сегодня нам передано 12 000 FPV, 100 "Мавиков", 20 НРК, 50 разведывательных крыльев. Это значительная помощь. Не на неделю, не на месяц, а фактически на всю зимнюю кампанию. Благодарю всех киевлян, спасибо Виталию Владимировичу", - сказал, в частности, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.