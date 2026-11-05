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Киев направит военным еще 1 млрд гривен: Кличко озвучил общую сумму поддержки за год

15:04 05.11.2026 Чт
1 мин
aimg Юлия Бойко
Киев направит военным еще 1 млрд гривен: Кличко озвучил общую сумму поддержки за год Виталий Кличко анонсировал дополнительную помощь военным от Киева (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
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Сегодня, 5 ноября, на сессию Киевсовета вынесен проект решения об увеличении поддержки военных еще на 1 млрд грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко в начале заседания Киевсовета.

"Сегодня Киевсовет по программе "Защитник Киева" должен предусмотреть еще 1 млрд грн на поддержку Сил безопасности и обороны Украины", - сообщил Виталий Кличко.

Он напомнил, что на прошлом заседании Киевсовета также были увеличены расходы на нужды военных подразделений. Сумма дополнительных средств составила 1,5 млрд грн.

"В целом в этом году, вместе с теми средствами, которые примут сегодня, Киев направляет на поддержку наших защитников уже 6 млрд грн", - подчеркнул глава столицы.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что с начала текущего года разным бригадам Киев отправил уже более 62 000 БпЛА разных типов, а также системы РЭБ, наземные роботизированные комплексы и другое необходимое оборудование.

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