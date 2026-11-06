Почти 2700 дронов для фронта: Кличко рассказал о новой помощи Киева
Мэр Киева Виталий Кличко передал на фронт еще около 2700 БпЛА от громады Киева. Беспилотники получили бойцы 5-й штурмовой Киевской бригады.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы столицы в Telegram.
Кличко рассказал о передаче защитникам на фронт новой партии помощи от громады столицы.
"К бойцам 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады поехали еще почти 2700 БпЛА разных типов", - сообщил мэр.
В частности, помощь включает:
- 2200 FPV-дронов разных типов;
- 450 разведывательных дронов Mavic 3 Pro и Matrice 4;
- 28 самолетов-камикадзе;
- 10 БпЛА самолетного типа;
- 2 комплекса ударных бомберов.
Кроме того, 5 штурмовая получила от столицы 12 наземных роботизированных комплексов, добавил он.
Кличко напомнил, что с начала этого года от общины города военным разных бригад передали в общей сложности более 65 000 БпЛА разных типов. И столица продолжает увеличивать помощь военным подразделениям.
Кличко передал военным FPV, разведчики и дроны-камикадзе (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
"Напомню, вчера Киевсовет предусмотрел из городского бюджета еще 1 млрд грн на поддержку Силы безопасности и обороны Украины. Всего в этом году направляем на поддержку защитников уже 6 млрд грн. Столица и дальше будет помогать нашим бойцам!" - подчеркнул Кличко.
Ранее сообщалось, что 5 ноября Киевсовет проголосовал за дополнительное выделение 1 млрд грн на поддержку Силы безопасности и обороны по программе "Защитник Киева".
А на предыдущем заседании Киевсовета в поддержку защитников было выделено еще 1,5 млрд грн.