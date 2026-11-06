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Почти 2700 дронов для фронта: Кличко рассказал о новой помощи Киева

17:36 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Анна Березина
Почти 2700 дронов для фронта: Кличко рассказал о новой помощи Киева Виталий Кличко передал дроны 5-й штурмовой бригаде (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
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Мэр Киева Виталий Кличко передал на фронт еще около 2700 БпЛА от громады Киева. Беспилотники получили бойцы 5-й штурмовой Киевской бригады.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы столицы в Telegram.

Кличко рассказал о передаче защитникам на фронт новой партии помощи от громады столицы.

"К бойцам 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады поехали еще почти 2700 БпЛА разных типов", - сообщил мэр.

В частности, помощь включает:

  • 2200 FPV-дронов разных типов;
  • 450 разведывательных дронов Mavic 3 Pro и Matrice 4;
  • 28 самолетов-камикадзе;
  • 10 БпЛА самолетного типа;
  • 2 комплекса ударных бомберов.

Кроме того, 5 штурмовая получила от столицы 12 наземных роботизированных комплексов, добавил он.

Кличко напомнил, что с начала этого года от общины города военным разных бригад передали в общей сложности более 65 000 БпЛА разных типов. И столица продолжает увеличивать помощь военным подразделениям.

Почти 2700 дронов для фронта: Кличко рассказал о новой помощи КиеваПочти 2700 дронов для фронта: Кличко рассказал о новой помощи КиеваПочти 2700 дронов для фронта: Кличко рассказал о новой помощи Киева

Кличко передал военным FPV, разведчики и дроны-камикадзе (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

"Напомню, вчера Киевсовет предусмотрел из городского бюджета еще 1 млрд грн на поддержку Силы безопасности и обороны Украины. Всего в этом году направляем на поддержку защитников уже 6 млрд грн. Столица и дальше будет помогать нашим бойцам!" - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что 5 ноября Киевсовет проголосовал за дополнительное выделение 1 млрд грн на поддержку Силы безопасности и обороны по программе "Защитник Киева".

А на предыдущем заседании Киевсовета в поддержку защитников было выделено еще 1,5 млрд грн.

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