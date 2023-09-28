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Почти 200 оккупантов и 44 единицы техники: потери РФ на Таврическом направлении за сутки

Четверг 28 сентября 2023 10:38
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Почти 200 оккупантов и 44 единицы техники: потери РФ на Таврическом направлении за сутки Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На Таврическом направлении российские оккупанты за прошедшие сутки потеряли три склада боеприпасов, 44 единицы техники и почти 200 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского.

Так, по его словам, за прошедшие сутки враг 22 раза атаковал позиции наших военных и совершил 683 обстрела, 16 авиаударов.

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1085 огневых задач.

Потери русской армии составили 171 человек (безвозвратные - 51, раненые - 120).

Также украинские бойцы уничтожили 44 единицы военной техники противника, в том числе:

  • 1 танк;
  • 4 ББМ;
  • 6 артиллерийских систем и минометов;
  • 1 РСЗО;
  • 2 ПТРК;
  • 18 БпЛА;
  • 11 единиц автомобильной техники;
  • 1 единица специальной техники.

Кроме того, было уничтожено 3 склада боеприпасов врага.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро 28 сентября Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.

В частности, ВСУ вышли на линию окопов к западу от Вербового Запорожской области, а также, вероятно, совершили прорыв с бронетехникой на линии Роботино-Вербовое.

Силы обороны Украины продолжают наносить российским оккупантам существенные потери в живой силе и технике. Так, бойцы ВСУ в сутки ликвидировали еще 330 захватчиков, а также уничтожили 12 ББМ, 4 танка и 38 артсистем врага.

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