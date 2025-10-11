Почти 200 боестолкновений за сутки: Генштаб сообщил об обострении на фронте 10 октября

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение дня противник осуществил один ракетный удар, выпустив 32 ракеты, и 34 авиационных налета, сбросив 71 управляемую авиабомбу. Кроме того, использовано 2016 дронов-камикадзе и зафиксировано 3062 обстрела позиций украинских защитников и населенных пунктов.

Северо-Слобожанское и Курское направления

На этом участке фронта произошло 12 боестолкновений. Российские войска продолжают попытки прорваться через оборонительные линии, но украинские подразделения удерживают позиции.

Южно-Слобожанское направление

В течение суток зафиксировано 24 атаки противника в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного, Каменки, Довгенького, а также вблизи Кутьковки, Двуречанского, Одрадного, Бологовки и Колодязного.

Купянское направление

На этом участке зафиксировано 11 наступательных действий в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Петропавловки, Богуславки и в направлении Куриловки. Украинские силы успешно отражают атаки, удерживая свои позиции.

Лиманское направление

Силы обороны отбили 14 штурмовых попыток в районах населенных пунктов Новый Мир, Копанки, Дробышево, Шандриголово, Карповка, Редкодуб, Дерилово, Среднее, Торское и в направлении Ольговки.

Славянское направление

Враг семь раз атаковал позиции украинских подразделений в районах Дроновки, Ямполя и Григорьевки. Все атаки были успешно отражены.

Краматорское направление

С начала суток отмечена одна вражеская атака в направлении Веролюбовки.

Константиновское направление

За день произошло 16 боевых столкновений. Противник пытался штурмовать позиции Сил обороны в районах Плещеевки, Предтечино, Торецка, Клебан-Быка, Русина Яра, Полтавки и в направлении Берестка.

Покровское направление

Наиболее ожесточенные бои продолжаются именно здесь. Противник 51 раз атаковал в районах Шахового, Владимировки, Уюта, Никаноровки, Родинского, Миролюбовки, Новоэкономического, Мирнограда, Лысовки, Покровска, Зверево, Котлино, Новоукраинки, Удачного, Молодецкого, Орехового, Филиала и в направлении Новопавловки.

Александровское направление

Украинские войска отбили 21 атаку врага в районах Андреевки-Клевцово, Александрограда, Январского, Вербового, Нововасильевского, Толстого, Сосновки, Новогригорьевки, Малиновки и Полтавки. Ещё пять боестолкновений остаются активными.

Гуляйпольское направление

Наступательных действий противник не проводил, однако нанес авиаудары по районам Запорожья и Железнодорожного.

Ореховское направление

Оккупанты семь раз безуспешно пытались продвинуться на позиции украинских подразделений в районах Каменского, Степного и Плавней.

Приднепровское направление

Российские войска совершили пять попыток штурма украинских позиций, которые завершились безрезультатно.