Почти 20% домов в Херсоне уже подключены к электросети: когда свет дадут всем

По состоянию на вечер воскресенья, 27 ноября, в освобожденном Херсоне электроснабжение восстановлено у 17% бытовых потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
Сегодня со светом частично:
"Если в ваших домах еще нет света, оно появится в ближайшие дни. Наши энергетики продолжают над этим работать", - говорится в сообщении главы Херсонской ОВА.
Ранее мы писали, что российские оккупанты ударили по линиям электропередач, которые питают Херсон, в воскресенье, 27 ноября.
Также ранее сообщалось, что уже сегодня энергетики начали подключать электроэнергию в жилые дома Херсона.
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