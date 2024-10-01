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Почти 190 боев. Генштаб описал ситуацию на фронте за минувшие сутки

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За минувшие сутки, 30 сентября, на линии боевого соприкосновения зафиксировано 189 боев. На ряде направлений враг привлекал авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно средство ПВО, пушку на огневой позиции, район сосредоточения личного состава, радиолокационную станцию и один другой важный объект российских захватчиков", - пишет Генштаб. 

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне 16 раз атаковали в районах населенных пунктов Бурговатка, Старица, Тихое и Волчанск. 

На Купянском направлении отбито 24 вражеские атаки неподалеку Синьковки, Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки, Кругляковки и Вишневого. 

На Лиманском направлении россияне атаковали 24 раза в сторону Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, Дибровы, Серебрянки, Григорьевки и в Серебрянском лесничестве, одно боестолкновение еще продолжается.

На Северском направлении отбиты три вражеские атаки вблизи Верхнекаменского и Белогоровки. По Серебрянскому лесничеству вражеская авиация нанесла удар более 60 неуправляемыми авиационными ракетами.

На Краматорском направлении враг три раза атаковал в районе Часового Яра. 

На Торецком направлении отбито 18 атак неподалеку Торецка, Железного, Нелиповки и Щербиновки. 

На Покровском направлении ситуация остается напряженной. Силы обороны отбили 43 штурмовые и наступательные атаки россиян в сторону населенных пунктов Новоторецкое, Новогродовка, Лисовка, Миролюбовка, Воздвиженка, Сухая Балка, Николаевка, Селидово и Михайловка. Возле Селидово более 20 атак. 

На Кураховском направлении зафиксирована 31 атака вблизи Георгиевки, Константиновки, Курахово, Цукурино и Катериновки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Курахово и Георгиевка.

На Времовском направлении россияне восемь раз атаковали в районах Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы. Активно привлекали авиацию. 

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в районе Малой Токмачки и получили жесткий отпор. 

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 654 тысяч единиц личного состава. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1370 российских террористов. Также было уничтожено:

  • 9 танков;
  • 44 боевых бронированных машин;
  • 33 артиллерийские системы.

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