Почти 160 боев за сутки: Генштаб назвал участок фронта, где враг наступает активнее всего

По данным Генштаба, противник нанес 94 авиационных удара и сбросил 191 управляемую авиабомбу. Кроме того, совершил 5469 обстрелов, в том числе 235 из реактивных систем залпового огня, и задействовал 6470 дронов-камикадзе.

Авиаудары зафиксированы по районам населенных пунктов Доброполье, Дружковка, Константиновка Донецкой области; Гавриловка Днепропетровской области; Орехов Запорожской области; Ингулец и Одрадокаменка Херсонской области.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения личного состава и техники, три пункта управления БпЛА, артиллерийское подразделение на огневой позиции и два склада с имуществом врага.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак противника. В то же время армия РФ осуществила 14 авиаударов, использовав 34 управляемые авиабомбы, и 165 обстрелов, в том числе 11 из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 13 раз пытались прорвать оборону Сил обороны в районах Волчанска, Тихого, Западного и в направлении Отрадного.

На Купянском направлении вчера состоялось шесть вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска.

На Лиманском направлениивраг провел 21 атаку. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, Колодязи, Торское и Новоселовка.

На Северском направлении враг совершил три попытки идти вперед в районах Серебрянки и в сторону Выемки и Ямполя.

На Краматорском направлении оккупант трижды атаковал в сторону Ступочек и Новомаркового.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Панковка, Никаноровка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Луч, Чунишино, Зверево, Удачное, Котлино и Дачное.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 20 атак вблизи населенных пунктов Филиал, Зеленый Гай, Поддубное, Малиевка, Сичневое, Камышеваха, Вороное, Новониколаевка и Запорожское.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили четыре атаки оккупантов вблизи Ольговского и в сторону Полтавки.

На Ореховском направлении захватчики шесть раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.