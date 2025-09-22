Почти 160 боев за сутки: Генштаб назвал участок фронта, где враг наступает активнее всего

За прошедшие сутки на фронте произошло 156 боевых столкновений. Наиболее активно враг штурмует на Покровском направлении, где украинские воины отбили 49 штурмов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
По данным Генштаба, противник нанес 94 авиационных удара и сбросил 191 управляемую авиабомбу. Кроме того, совершил 5469 обстрелов, в том числе 235 из реактивных систем залпового огня, и задействовал 6470 дронов-камикадзе.
Авиаудары зафиксированы по районам населенных пунктов Доброполье, Дружковка, Константиновка Донецкой области; Гавриловка Днепропетровской области; Орехов Запорожской области; Ингулец и Одрадокаменка Херсонской области.
В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения личного состава и техники, три пункта управления БпЛА, артиллерийское подразделение на огневой позиции и два склада с имуществом врага.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак противника. В то же время армия РФ осуществила 14 авиаударов, использовав 34 управляемые авиабомбы, и 165 обстрелов, в том числе 11 из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 13 раз пытались прорвать оборону Сил обороны в районах Волчанска, Тихого, Западного и в направлении Отрадного.
На Купянском направлении вчера состоялось шесть вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска.
На Лиманском направлениивраг провел 21 атаку. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, Колодязи, Торское и Новоселовка.
На Северском направлении враг совершил три попытки идти вперед в районах Серебрянки и в сторону Выемки и Ямполя.
На Краматорском направлении оккупант трижды атаковал в сторону Ступочек и Новомаркового.
На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Панковка, Никаноровка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Луч, Чунишино, Зверево, Удачное, Котлино и Дачное.
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 20 атак вблизи населенных пунктов Филиал, Зеленый Гай, Поддубное, Малиевка, Сичневое, Камышеваха, Вороное, Новониколаевка и Запорожское.
На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили четыре атаки оккупантов вблизи Ольговского и в сторону Полтавки.
На Ореховском направлении захватчики шесть раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1 102 570 военных.
Только за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 960 человек.
Также украинские воины обезвредили танк, боевую бронированную машину, 47 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, три вертолета, 403 беспилотных летательных аппарата и 118 единиц автомобильной техники оккупантов.