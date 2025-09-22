Почти 150 проектов более чем на 200 млрд, - Шуляк о портфеле публичных инвестиций на 2026 год

По ее словам, реализация этих проектов будет способствовать восстановлению громад, однако будущее будет зависеть от того, сможет ли их восстановление перейти в устойчивое экономическое развитие.

Именно поэтому государство сосредотачивается на трех направлениях – планировании, современной инфраструктуре и создании благоприятной бизнес-среды.

Как отметила Шуляк, государство сейчас сфокусировано на трех направлениях: стратегическом планировании, отраженном в Государственной стратегии регионального развития до 2027 года и обновленным стратегиям более 900 общин, инфраструктуре, работающей на экономику и энергонезависимость, и решениям для инвестора, которые принимаются быстро и прозрачно.

По оценкам Всемирного банка, суммарный ущерб Украины от войны уже превышает 500 млрд долларов, и эта цифра только будет расти. Таким образом, громады должны не только восстанавливаться, но планировать будущее и конкурировать за ресурсы, человеческий капитал и инвестиции.

"В 2024 году мы внесли изменения в законодательство – в Бюджетный кодекс, соответствующие постановления КМУ, и на сегодняшний день все публичные инвестиции управляются по единому алгоритму. Создан единый проектный портфель, который включает публичные инвестиции на государственном уровне, региональном уровне и на уровне непосредственно каждой громады", – отметила Елена Шуляк.

Как Украина привлекает инвестиции: планы и механизмы

На 2026 год, пояснила нардеп, в портфеле зафиксированы проекты более чем на 200 млрд грн, а общая потребность в реализации 149 проектов в среднесрочном горизонте оценивается более чем в 11 трлн грн.

Финансирование предусмотрено из четырех источников: государственный бюджет (в том числе субвенции и местные программы), международные финансовые организации – Всемирный банк, ЕБРР, ЕИБ, Банк развития Совета Европы, гранты доноров и частные инвестиции.

Отдельно, отметила Шуляк, работают механизмы софинансирования, в частности программы энергоэффективности общественных зданий в формате 70/30, которые уже дают меньшие затраты на отопление и сокращение выбросов.

Кроме того, отметила нардеп, недавно принятое обновленное законодательство в сфере публично-частного партнерства открывает возможности для проектов в образовании, здравоохранении, управлении отходами и других сферах.

Действуют государственные программы поддержки бизнеса, в частности, "5-7-9", а Государственный фонд регионального развития (ГФРР) получил 1 млрд грн в 2025 году и предусматривает 2 млрд грн в бюджете-2026 на проекты общин.

Как отметила Шуляк, ключом к реализации этого являются подготовленные команды на местах: умение работать с грантами, инвестициями и цифровыми системами управления проектами.

Что в приоритете

В приоритете – энергетика: восстановление мощностей, термомодернизация и распределенная генерация.

В 2025 году Европейский инвестиционный банк запускает пилот финансирования жилищных программ в десяти областях, параллельно идет обновление жилищной политики в рамках Ukraine Facility.

Все проекты должны отображаться в DREAM, что обеспечивает публичность и контроль.

Любое развитие местной экономики невозможно без инвестиций – публичных и частных. Публичные инвестиции создают предпосылки для частных.

"Наш курс прост: прозрачное планирование, сильные громады, открытость к инвестору. Государство продолжит наполнять портфель проектов, расширять механизмы софинансирования и привлекать МФО и частный капитал", – резюмировала Елена Шуляк.