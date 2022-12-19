Почти 150 домов в Киеве могут остаться без тепла из-за проблем со светом

"В связи с чрезвычайно сложной ситуацией в энергетике и значительными повреждениями энергетической инфраструктуры, "Укрэнерго" применяет в Киеве более значительные ограничения. Поэтому без стабильного электроснабжения 10 котельных столицы", - написал Кличко.

По его словам, в результате этого перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах города.

Мэр также отметил, что энергетики и тепловики работают в круглосуточном режиме.

Кроме того, в столице развернут дополнительные пункты обогрева.

В общем в Киеве уже работают 430 пунктов обогрева, адреса которых можно найти по ссылке.