RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почти 150 домов в Киеве могут остаться без тепла из-за проблем со светом

Фото: почти 150 домов в Киеве могут остаться без тепла из-за проблем со светом (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В связи со сложной ситуацией в энергетике, в Киеве без стабильного электроснабжения 10 котельных. В результате перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram киевского городского главы Виталия Кличко.

"В связи с чрезвычайно сложной ситуацией в энергетике и значительными повреждениями энергетической инфраструктуры, "Укрэнерго" применяет в Киеве более значительные ограничения. Поэтому без стабильного электроснабжения 10 котельных столицы", - написал Кличко.

По его словам, в результате этого перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах города.

Мэр также отметил, что энергетики и тепловики работают в круглосуточном режиме.

Кроме того, в столице развернут дополнительные пункты обогрева.

В общем в Киеве уже работают 430 пунктов обогрева, адреса которых можно найти по ссылке.

Напомним, после утренних атак дронов-камикадзе на Киев и объекты инфраструктуры коммунальщикам удалось возобновить работу большинства котельных. При этом без отопления остаются около 3% потребителей.

Добавим, по словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, в Киеве света может не быть по 10 часов.

Однако в ДТЭК дали обнадеживающий прогноз по ситуации с электроснабжением в столице. Ночью свет может появиться у 20% жилых домов, завтра ситуация с энергообеспечением должна улучшиться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВиталий КличкоЭлектроэнергия