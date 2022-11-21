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Почти 140 тысяч патронов правоохранители передали ВСУ: подробности

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Украина, Понедельник 21 ноября 2022 18:05
Почти 140 тысяч патронов правоохранители передали ВСУ: подробности Фото: Почти 140 тысяч патронов правоохранители передали ВСУ (УНИАН)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители передали около 140 тысяч патронов Вооруженным силам Украины, которые были изъяты в рамках досудебного расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.

"По материалам расследования ГБР суд разрешил изъять боеприпасы и передать их Вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что в апреле 2022 года предприниматели обратились в одну из столичных воинских частей с предложением привезти для них бесплатно бронепластины и защитные шлемы. Они обещали закупить их за свой счет и передать военным, как гуманитарную помощь. Для этого коммерсанты попросили предоставить предприятию сертификат на ввоз соответствующего товара, что позволяло избежать прохождения таможенных формальностей и уплаты таможенных платежей в государственный бюджет.

Из Польши в Украину удалось завезти 1,5 тыс. бронепластин и 300 защитных шлемов, однако бесплатно передать товар военным предприниматели отказались. Бронепластины и шлемы были выставлены на продажу по сети собственных магазинов.

Напомним, что союзники уже передали Украине разные виды пусковых установок. Но, для того чтобы уничтожать все объекты, которыми Россия атакует нашу страну, необходимо увеличивать количество вооружения.

Ранее сообщалось, что Испания планирует дополнительно передать Украине две единицы зенитных установок Hawk.

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