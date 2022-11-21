Почти 140 тысяч патронов правоохранители передали ВСУ: подробности

Правоохранители передали около 140 тысяч патронов Вооруженным силам Украины, которые были изъяты в рамках досудебного расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.

"По материалам расследования ГБР суд разрешил изъять боеприпасы и передать их Вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что в апреле 2022 года предприниматели обратились в одну из столичных воинских частей с предложением привезти для них бесплатно бронепластины и защитные шлемы. Они обещали закупить их за свой счет и передать военным, как гуманитарную помощь. Для этого коммерсанты попросили предоставить предприятию сертификат на ввоз соответствующего товара, что позволяло избежать прохождения таможенных формальностей и уплаты таможенных платежей в государственный бюджет.

Из Польши в Украину удалось завезти 1,5 тыс. бронепластин и 300 защитных шлемов, однако бесплатно передать товар военным предприниматели отказались. Бронепластины и шлемы были выставлены на продажу по сети собственных магазинов.